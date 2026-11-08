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Lotería del fin de semana

Gordo de La Primitiva (SELAE) | Resultado del sorteo de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 8 de noviembre de 2026.

Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo) Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo)laSexta

Para este domingo 8 de noviembre, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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