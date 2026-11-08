Lotería del fin de semana
Gordo de La Primitiva (SELAE) | Resultado del sorteo de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026
El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 8 de noviembre de 2026.
Para este domingo 8 de noviembre, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número clave: pendiente de sorteo
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).