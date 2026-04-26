Gordo de La Primitiva | Resultado del sorteo de hoy, domingo 26 de abril de 2026

Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo)

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva del domingo 25 de abril de 2026.

Para este domingo 25 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once, del Triplex, del Sueldazo de la ONCE y de la Bonoloto de hoy.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).