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Gordo de La Primitiva | Resultado del sorteo de hoy, domingo 17 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva del domingo 17 de mayo de 2026.

Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo)Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo)laSexta

Para este domingo 17 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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