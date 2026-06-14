Ahora

Lotería del finde

GORDO (La Primitiva) | Resultado del sorteo de hoy, domingo 14 de junio de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 14 de junio de 2026.

Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingoResultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingolaSexta

Para este domingo 14 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Trump asegura que el ataque a Beirut "no debería haber ocurrido" y dice que el acuerdo de paz incluye Líbano
  2. Una semana clave para Zapatero: el expresidente hace historia y se sienta ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias
  3. Suiza rechaza en referéndum limitar la migración y el asilo para frenar el crecimiento de la población
  4. Donald Trump celebra su 80 cumpleaños autorregalándose la velada de UFC más cara de la historia en plena Casa Blanca
  5. Miles de profesores se manifiestan en Madrid y Barcelona por una educación pública que "no se arregla"
  6. El autor confeso del asesinato de Badajoz revela que golpeó a David con un martillo hasta matarlo