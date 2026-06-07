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Lotería de final de semana

Comprueba el resultado del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 7 de junio de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 7 de junio pone en juego 8,5 millones de euros para su principal ganador.

Gordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadosGordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadoslaSexta

Para este domingo 7 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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