Lotería de final de semana
Comprueba el resultado del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 7 de junio de 2026
El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 7 de junio pone en juego 8,5 millones de euros para su principal ganador.
Para este domingo 7 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número clave: pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).