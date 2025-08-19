El bote de Euromillones para hoy alcanza su mayor premio con 250 millones de euros

El sorteo europeo pone en juego para este martes, 19 de agosto, un bote que podría mantener a su ganador en unas vacaciones infinitas. Un bote límite que no podrá aumentar si sigue sin encontrar dueño.

Este martes Euromillones celebra un nuevo sorteo, aunque no es como otro cualquiera. Para este martes 19 de agosto, el sorteo europeo pone en juego su mayor bote: 250 millones de euros.

Por segunda vez en la historia del sorteo, un afortunado o afortunada articipante podría hacerse con este bote récord, una cifra insuperable que, si cayera en España, se convertiría en el mayor premio repartido en nuestro país.

Hasta el momento han sido Austria e Irlanda los afortunados países europeos que han recibido semejante botín, la cantidad más elevada que el sorteo europeo puede llegar a ofrecer. Estos acontecimientos históricos de Euromillones han sucedido, ambos, en 2025, y parece que el presente año podría ser el más afortunado de la historia lotera desde que el sorteo europeo diera comienzo allá por 2004.

El 28 marzo el bote máximo de 250 millones de euros cayó en Austria, el 17 de junio en Irlanda... ¿Será el 19 de agosto la fecha elegida para España? ¡Sólo la suerte lo sabe! Pues, hasta el momento, el mayor bote recibido en nuestro país alcanzó la cifra de 190 millones de euros en 2017, cuando un participante de Las Palmas de Gran Canaria recibió esta cuantía para suerte de su bolsillo.

El bote actual arrancó el pasado 20 de junio con el fondo garantizado de 17 millones, y le han bastado dos meses (¡menos un día!) para alcanzar el tope marcado por el propio sorteo.

Las probabilidades de que este bote caiga en España se reparten junto al resto de países participantes: Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Un total de nueve países con miles de participantes que hoy sueñan con conseguir el bote. Tendrán que esperar hasta las 21:00 horas, hora a la que dará inicio el sorteo desde París.

El bote de Euromillones alcanza su tope máximo

¿Y si sigue sin haber ganador? Es una posibilidad, como en cada sorteo que celebra este juego europeo. Sin embargo, desde este martes el bote de Euromillones ha alcanzado su máximo, su tope, y ya no puede crecer más.

Ni con el dinero recaudado, ni con ninguna excusa: 250 millones es el mayor premio permitido en el sorteo europeo. Así, si este 19 de agosto ninguna participación coincide con la combinación de cinco números y las dos estrellas que se obtengan de su sorteo, los 250 millones de euros se mantienen hasta el viernes, pero no varía en su cifra: ni aumenta, ni disminuye.

Y así seguirá, intacto, hasta que encuentre dueño durante los próximos cinco sorteos consecutivos. ¿Sólo cinco? ¿Y qué pasa después? El bote cambia, pero no desparece. Si llegado el momento nadie ha conseguido acertar en los números ganadores, este importe del primer premio (o premio de primera categoría, hablando con propiedad) hará engordar a sus 'hermanos menores': los 250 millones de euros incrementarán el fondo del premio de categoría inmediatamente inferior que obtenga, al menos, un acertante. ¡Así que mucho ojo! Que el Euromillones reparte alegrías a todos sus ganadores, no solo al que más números acierte.

Los otros premios del Euromillones

Si bien los premios de este sorteo europeo dependen -en parte- de su recaudación, podemos hacernos una idea del resto de premios que podrá llevarse cada participante en el sorteo de hoy gracias a los premios obtenidos en el sorteo de Euromillones del 15 de agosto, el último celebrado hasta el momento.

Así, la lista de premios más allá del correspondiente a la primera categoría (que quedó desierto) quedaba de la siguiente manera atendiendo al premio unitario acorde a la cantidad de números acertados: