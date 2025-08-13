Los 214 millones de Euromillones siguen sin repartirse y el bote asciende ya a 234 millones de euros

Cuando un bote asciende a estas cantidades, los nervios son mayores. En el sorteo de Euromillones del martes 12 de agosto de 2025 no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que el bote aumenta.

Si estás aquí es porque, en algún momento, te ha interesado saber dónde han caído los 214 millones de euros del bote de Euromillones. Pero lo cierto es que en el sorteo de esta lotería europea del martes no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que no, el bote aún no se ha repartido y, por lo tanto, no ha caído en ningún lugar.

El sorteo de Euromillones del martes se celebró con un bote muy próximo (y cada vez más) al récord histórico, al bote máximo que se puede poner en juego. Pero ningún jugador consiguió acertar los cinco números y las dos estrellas, por lo que el eurobote sigue subiendo. Así pues, de cara al sorteo del próximo viernes se ponen en juego 234 millones de euros. ¡Nada mal!

Lo que sí se ha repartido, como siempre, es El Millón de Euromillones: un sorteo asociado al Euromillones que se juega únicamente en España y que siempre toca. Y el millón de euros de este premio se ha ido para un jugador que validó su apuesta en la administración de loterías de Ardales, en Málaga.

También se han repartido otros premios en España, donde se validaron dos boletos acertantes de tercera categoría, es decir, que acertaron los cinco números de la combinación ganadora, aunque ninguna de las dos estrellas. El premio unitario de esta categoría de Euromillones repartía casi 38.000 euros.

Sí ha habido, también, un acertante de segunda categoría, que se embolsará más de 970.000 euros (antes de impuestos), aunque no ha trascendido el país en el que ha caído. Sí que se sabe que el ganador no validó su boleto en España.