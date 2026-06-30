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Sorteo de Eurojackpot de hoy | Resultado del martes 30 de junio de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 30 de junio de 2026.

Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este martes Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este marteslaSexta

Para este martes 30 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: 12 19 34 44 50
  • 'Soles': 3 y 8

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el del Cupón Diario de la ONCE y el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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