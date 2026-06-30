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Sorteos en verano

Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE del martes 30 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes 30 de junio de 2026.

Resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes Resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del marteslaSexta

Para este martes 30 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 632
  • Segundo sorteo (12:00h): 257
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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