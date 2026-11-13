Resultado del sorteo del Eurojackpot del viernes 13 de noviembre de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 13 de noviembre de 2026.

Para este viernes 13 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).