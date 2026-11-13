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Resultado de la lotería europea

Resultado del sorteo del Eurojackpot del viernes 13 de noviembre de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 13 de noviembre de 2026.

Comprobar sorteo de Eurojackpot de hoy (viernes) Comprobar sorteo de Eurojackpot de hoy (viernes)laSexta

Para este viernes 13 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cuponazo de la ONCE y del Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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