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Resultado de la lotería europea

EUROJACKPOT | Resultado y premios del sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 18 de septiembre de 2026.

Comprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este viernes Comprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este vierneslaSexta

Para este viernes 18 de septiembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cuponazo de la ONCE y del Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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