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Resultado y premios del Super 11 de la ONCE del viernes 18 de septiembre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes 18 de septiembre de 2026.

Los cinco sorteos del Super Once de la ONCE del viernes, antes del arranque del fin de semana Los cinco sorteos del Super Once de la ONCE del viernes, antes del arranque del fin de semanalaSexta

Para este viernes 18 de septiembre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 03 10 13 14 17 21 25 32 40 41 44 48 53 56 66 67 71 73 74 82
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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