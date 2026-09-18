Ahora

Viernes de la ONCE

Resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Comprueba en laSexta.com la combinación ganadora del premio de 6 millones de euros del Cuponazo de la ONCE del viernes 18 de septiembre de 2026.

Juegos ONCE | Cuponazo: resultado del sorteo del viernes Juegos ONCE | Cuponazo: resultado del sorteo del vierneslaSexta

Para este viernes 18 de septiembre de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número y la serie se llevan un premio de 6 millones de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Últimas noticias de la crisis en Ceuta en directo | El caos inicial da paso a la entrada a cuentagotas de los migrantes al puerto de Ceuta: no hay plazas para todos
  2. El Gobierno de Ayuso admite ahora que el ático se compró para tener "un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades"
  3. Detenido 'El Trompas', presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte en México
  4. Nace un nuevo 'triángulo del poder': qué supone el acuerdo entre Marruecos e Israel impulsado por Trump
  5. Nuevos fallos de seguridad en la IA: un equipo de investigadores jaqueó a OpenAI con Claude, el software de Anthropic
  6. La residencia de Shakira llega a Madrid: 12 conciertos y un festival cultural en 'Macondo Park'