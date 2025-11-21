Eurojackpot de hoy | Comprueba el resultado del viernes 21 de noviembre de 2025

El sorteo de este viernes premiará con 33.000.000 euros a aquella persona que acierte con la combinación de números ganadora. Comprueba el resultado del Eurojackpot en laSexta.com.

La lotería europea de Eurojackpot llega este viernes con un bote de 30 millones de euros, después de que el Eurojackpot del martesse cerrara sin acertantes de primera categoría con derecho a recibir el bote. Para llevarse esta cantidad es necesario acertar los cinco números y los dos 'soles'. Las cifras premiadas en el sorteo del viernes 21 de noviembre de 2025 son las siguientes:

Combinación: pendiente de confirmación

Soles: pendiente de confirmación

El Eurojackpot se juega martes y viernes, siempre a la misma hora (21:00h) desde Helsinki (Finlandia), para todos los países que participan. Este viernes, además de estos la ONCE celebra los sorteos de Super Once y Triplex (diarios los dos) y el del Cuponazo, que tiene lugar todos los viernes.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).