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Sorteo europeo

EuroJackpot de hoy | Comprobar resultado del sorteo de este martes 2 de junio de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 2 de junio de 2026.

Combinación ganadora del sorteo de Eurojackpot de este martesCombinación ganadora del sorteo de Eurojackpot de este marteslaSexta

Para este martes 2 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo.
  • 'Soles': pendiente de sorteo.

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super 11 de la ONCE, así como el de la Bonoloto. Los martes también hay sorteo del Cupón Diario de la ONCE y Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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