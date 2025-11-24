[EuroDreams] Comprueba el resultado del sorteo de EuroDreams del lunes 24 de noviembre de 2025

A lo largo de la semana, además de los sorteos de ONCE y SELAE, se celebran varias loterías europeas, en las que participan los ciudadanos de varios países. Los lunes es el día de EuroDreams, el 'sueño europeo'

España tiene sus propias loterías pero hay algunas que comparten muchos países. Todo el mundo conoce el ansiado Euromillones, pero desde hace no mucho tiempo existe otro, el EuroDreams, una especie de 'sueño europeo' que pone en juego un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años, que recibe aquella persona que acierte la combinación de seis números más un número 'dream' o 'sueño'. Las combinaciones ganadoras del sorteo de EuroDreams del lunes 24 de noviembre de 2025 son las siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número adicional ('dream' o 'sueño'): pendiente de sorteo

Aunque se trata de un sorteo europeo —participan también Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza—, en España está gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, que los lunes también organiza el sorteo de Bonoloto y el de La Primitiva. A estos se suman los sorteos de la ONCE: el Triplex y el Super Once, de carácter diario, y el Cupón Diario de la ONCE, que de lunes a jueves pone en juego un premio de 35.000 euros.

¿Cómo se juega a EuroDreams y cuánto vale?

EuroDreams es un juego de lotería europea que combina el sistema de selección de números en dos bloques de Euromillones con los premios "en diferido" que ofrecen sorteos como el Sueldazo de la ONCE. Para realizar una apuesta sencilla hay que elegir seis números del 1 al 40 en un primer bloque, y otra cifra adicional llamada 'sueño' del 1 al 5. Cada una de estas apuestas sencillas tienen un coste de 2,50 euros y se pueden realizar varias apuestas sencillas, que suman 2,50 euros cada una, hasta un máximo de seis

También se pueden realizar apuestas múltiples, aunque el coste aumenta mucho por cada número nuevo que queramos añadir. El juego permite añadir números en el primer bloque, no en el de números 'sueño'. Así, una apuesta múltiple de siete números y un número 'sueño' costaría 17,50 euros, ya que se generan siete posibles combinaciones. En EuroDreams se permite realizar apuestas múltiples con hasta 10 números diferentes. Esto genera 210 posibles combinaciones, por lo que el precio de esta apuesta sería de 525 euros.

¿Qué premios ofrece EuroDreams?

EuroDreams ofrece hasta seis categorías de premios que te explicamos a continuación.

Primera categoría: 6 aciertos + 1 'sueño' → 20.000 euros al mes durante 30 años

Segunda categoría: 6 aciertos → 2.000 euros al mes durante cinco años

Tercera categoría: 5 aciertos → 120 euros

Cuarta categoría: 4 aciertos → 40 euros

Quinta categoría: 3 aciertos → 5 euros

Sexta categoría: 2 aciertos → 2,5 euros (reintegro)

Loterías y Apuestas del Estado avisa de que, en caso de haber más de tres ganadores en primera categoría, el importe del premio total se divide entre todos ellos. Llegado este caso, cada ganador recibe el importe del premio en un único pago

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).