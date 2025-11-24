Resultado de La Primitiva de hoy: comprueba los premios del sorteo del lunes 24 de noviembre de 2025

La Primitiva es un sorteo que se celebra tres veces por semana: el primero de los sorteos de La Primitiva tiene lugar los lunes. Consulta en laSexta.com los números que reparten premio este 24 de noviembre de 2025.

El último sorteo de La Primitiva (sábado) no dejó ningún acertante de primera categoría, por lo que el juego continúa con un bote aún mayor. La primera de las tres Primitivas de la semana arranca este lunes, 24 de noviembre, y lo hace con un bote acumulado de 44 millones de euros, un premio diez veces mayor al bote que se pone en juego en el sorteo de la Bonoloto de hoy. Los números premiados de La Primitiva de este lunes son los siguientes:

Combinación premiada: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

JOKER: pendiente de sorteo

A La Primitiva de este lunes se suman otros sorteos que se celebran el primer día de la semana: los primeros son el Triplex y el Super 11, ambos de la ONCE, que celebran cinco veces al día desde las 10:00h de la mañana. Ya por la noche tienen lugar el resto de sorteos, como la Bonoloto o el Cupón Diario de la ONCE. Hoy, además, también se pone en juego el 'sueño europeo' del EuroDreams.

Cómo se juega a La Primitiva

La mecánica para participar en el sorteo de La Primitiva es muy sencilla: los participantes deben elegir una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Quienes acierten esos seis números se consideran ganadores de primera categoría. Además, a los jugadores que acierten cinco de las seis cifras se les asigna un número complementario en su participación de forma aleatoria. De esta manera, los jugadores que aparte de adivinar estas cinco cifras acierten el complementario reciben la distinción de acertantes de segunda categoría.

Al igual que con la Bonoloto, existen dos formas de jugar a La Primitiva: la opción simple, que consiste en seleccionar entre una y ocho columnas con seis apuestas cada una, y la opción múltiple, que permite marcar más de seis números en la primera columna. Por cada número que se añade en el modo múltiple se debe pagar una cantidad adicional.

El precio para jugar a La Primitiva es de 1 euro por apuesta, más un euro adicional que se debe pagar por cada columna jugada y otro euro más si se marca la casilla del Joker.

¿Qué es El Joker de La Primitiva?

Por otro lado, a La Primitiva se le asocia el sorteo del Joker. Para este juego se asigna a cada boleto jugado un número aleatorio de siete cifras. Aquellos participantes que tengan las siete cifras en el mismo orden en el que se han extraído reciben el primer premio, valorado en un millón de euros por acertante.

