[ONCE] Cupón Diario de hoy, 24 de noviembre de 2025: comprueba los resultados y premios

Comprueba en laSexta.com el número que reparte el premio de 35.000 euros y el número de serie que, además, entrega un premio de 500.000 euros. Estos son los resultados del Cupón Diario de la ONCE de hoy.

Desde el sorteo del jueves damos a un salto al lunes, 24 de noviembre de 2025: porque el Cupón Diario de la ONCE, pese a llamarse diario, no tiene lugar a diario; se juega de lunes a jueves, a las 21:25h. Los fines de semana los sorteos se 'especializan': el viernes tuvo lugar el Cuponazo y el sábado y el domingo, los sorteos del Sueldazo. Los que sí tienen lugar a diario son el Triplex y el Super Once, que se celebran cinco veces al día los 365 días del año. Los números que reparten premio en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este lunes son los siguientes:

Combinación premiada: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

Todos los cupones con la combinación ganadora se llevan 35.000 euros, pero uno de ellos se lleva un premio especial, de medio millón de euros: el que además del número también acierte el número de serie.

El Cupón Diario es el sorteo más antiguo de todos los que celebra la ONCE. Con cada cupón de este juego, que tiene un precio de 2 euros, se obtiene una participación, en la que vienen un número de cinco cifras y un número de serie especial. Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros siempre que acierten las cinco cifras que durante el sorteo sean extraídas, mientras que si además se acierta la serie, el premio asciende a 500.000 euros.

Pero además, los cupones que coincidan con algunas de las cifras del número ganador también se llevan premio: los cupones que tengan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras de la combinación ganadora se llevan 250 euros, mientras que los que tengan sólo tres, por delante o por detrás, se llevan 25 euros. Los que tengan un cupón que coincida en las dos primeras cifras o en las dos últimas con la combinación ganadora se llevan 6 euros y, además, se generan dos reintegros: la última y la primera cifra, que suponen el 'reintegro' del dinero invertido: 2 euros.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.