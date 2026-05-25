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Sorteo europeo

EURODREAMS | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, lunes 25 de mayo de 2026

El sorteo europeo que ofrece un 'sueño' mensual de 30.000 euros vuelve a celebrar su sorteo habitual de los lunes y en laSexta podrás descubrir cuál ha sido su resultado ganador.

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Para este lunes 25 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: 04 13 17 22 27 30
  • Número adicional 'sueño': 1

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE. Además, los lunes tiene lugar el primer sorteo de La Primitiva de la semana.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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