Ahora

Loterías de la ONCE

Resultado y premios del sorteo del Cupón Diario (ONCE) del miércoles 16 de septiembre de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Comprueba en laSexta el número premiado del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles Comprueba en laSexta el número premiado del Cupón Diario de la ONCE de este miércoleslaSexta

Para este miércoles 16 de septiembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno de Ayuso miente: laSexta accede a las pruebas que demuestran que la "dirección médica" ordenó manipular las listas de espera del Ramón y Cajal
  2. La jueza Tardón cita como testigos a Vivas y al exjefe de Gabinete de la Delegación Gobierno y pide las alertas emitidas y sus destinatarios
  3. La jueza del caso del hermano de Sánchez pide que se investigue si la trama de Leire Díez tuvo contactos con el narcotráfico para atacarla
  4. Rubén, víctima de la agresión fascista en Oviedo, acusa a Feijóo de "esconderse" tras las palabras del alcalde: "¿No hay nadie en el PP al que le parezca mal que nos pateen la cara?"
  5. La UE vetará las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15
  6. 'La bola negra', la película que representará a España en los Oscar 2027