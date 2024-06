Las organizaciones de juegos de azar celebran la llegada del verano con sorteos especiales: Loteries de Catalunya celebró su sorteo de La Grossa Especial Revetlla el 23 de junio, la víspera de San Juan; en unos días, Loterías y Apuestas del Estado sortea 20 millones de euros con su Lotería Nacional de Vacaciones; y la ONCE, además del Cupón Extra de Verano que se juega en agosto, también celebra el 24 de junio, día de San Juan, con un sorteo especial entre sus jugadores.

La acción, que se lleva haciendo los últimos años en estas fechas y otras señaladas como San Valentín, consiste en registrar el Cupón Diario, en este caso el correspondiente al 24 de junio, en la página web del evento. Solo pueden participar aquellos jugadores mayores de 18 años que no sean empleados de la agencia que desarrolla la acción ni trabajadores de la ONCE, y que hayan adquirido su cupón en un punto de venta o en formato preimpreso. Los jugadores que hayan adquirido la participación a través de la web de JuegosONCE no pueden participar en este sorteo.

Para registrar el cupón se requiere el nombre y apellidos del jugador y un correo electrónico personal. En cuanto al cupón, la página web pide a los jugadores ingresar la serie, el número y el código de barras del cupón, añadiendo una foto del mismo. Todos los participantes que registren su cupón entran en el sorteo de 108 tarjetas regalo de Rumbo con un valor de 200 euros para canjear en hoteles, vuelos y otros productos de la empresa. Los ganadores son avisados a través del correo electrónico aportado.

¿Qué premios da el Cupón de la ONCE?

Además de estos premios especiales, el Cupón Diario del 24 de junio sigue sorteando sus premios habituales.

Premio a las cinco cifras y la serie: 500.000 euros

500.000 euros Premio a las cinco cifras: 35.000 euros

35.000 euros Cuatro primeras cifras: 250 euros

250 euros Cuatro últimas cifras: 250 euros

250 euros Tres primeras cifras: 25 euros

25 euros Tres últimas cifras: 25 euros

25 euros Dos primeras cifras: 6 euros

6 euros Dos últimas cifras: 6 euros

6 euros Primera cifra: 2 euros

2 euros Última cifra: 2 euros

El Cupón Diario del 24 de junio tiene el mismo precio que los sorteos ordinarios de lunes a jueves: 2 euros por participación. Los premios pueden reclamarse en función del importe y disponibilidad al propio vendedor, en un punto de venta autorizado o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas: Abanca, Sabadell, CaixaBank, Santander y en oficinas de Correos.