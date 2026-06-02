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Sorteo de lunes a jueves

ONCE | Resultado del Cupón Diario de la ONCE del martes 2 de junio de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del martes 2 de junio de 2026.

ONCE | Resultado del Cupón Diario de la ONCE del martesONCE | Resultado del Cupón Diario de la ONCE del marteslaSexta.com

Para este martes 2 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de confirmación.
  • Número de serie: pendiente de confirmación.

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super 11 de la ONCE, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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