Este es el número premiado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Este es el número premiado del Cupón Diario de la ONCE del martes: comprueba si has ganado

Consulta en laSexta.com el número premiado del Cupón Diario de la ONCE de este martes, 12 de agosto, que premia con 35.000 euros a su ganador del día.

Un premio de 35.000 euros y otro especial de medio millón de euros, ¿quién va a resistirse? Esto es lo que se puede ganar en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE, el más antiguo (y popular) de los de la ONCE. Después del Cupón Diario del lunes, este martes, 12 de agosto, la ONCE celebra por la noche otro sorteo para poner en juego de nuevo estas cantidades (y otros premios).

Así pues, el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes, 12 de agosto de 2025, premia con 35.000 euros a los participantes que tengan un cupón con el número pendiente de confirmación, mientras que aquel que además tenga el número de serie pendiente de confirmación se lleva el premio especial, de 500.000 euros.

Pese a que su nombre sea Cupón Diario, 'engaña' un poco: la ONCE organiza este sorteo de lunes a jueves, mientras que los viernes se 'transforma' en el sorteo del Cuponazo. Por su parte, los fines de semana la ONCE tiene otro sorteo similar, aunque con un premio diferente, que se llama Sueldazo del Fin de Semana, y que tiene lugar cada sábado y cada domingo.

Los sorteos que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) realiza a diario son el Super Once y el Triplex, cinco veces al día, de lunes a domingo sin excepción.

Cómo jugar el Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial. Todos aquellos que acierten el número ganador reciben un premio de 35.000 euros. Además, aquel jugador que acierte adicionalmente el número de serie recibe 500.000 euros.

Desde mayo de 2022 el juego implementa el sistema 'Por delante y por detrás': se premian tantos las cuatro primeras como las cuatro últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y las tres últimas, con 25 euros; las dos primeras y las dos últimas, con 6 euros; y la primera y la última, con 2 euros.

¿A qué hora es el sorteo del Cupón Diario de la ONCE?

El Cupón Diario se juega de lunes a jueves a las 21:25h. Los viernes a la misma hora es el sorteo del Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros, pero con el que se pueden ganar hasta 6 millones de euros.

Por otro lado, está la variante del fin de semana, que se llama Sueldazo, en el que los premios son más altos: acertar solo el número permite llevarse 300.000 euros al contado, y si se adivina también la serie se concede al ganador un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. En el caso del Sueldazo se reparten además cuatro segundos premios, que consiste en que cada acertante percibe 2.000 euros al mes durante una década.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).