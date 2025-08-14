Comprueba el resultado del último Cupón Diario de la ONCE de la semana - sorteo del jueves 14 de agosto de 2025

El jueves tiene lugar el último sorteo del Cupón Diario de la ONCE de la semana. Comprueba en laSexta.com el número premiado del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025.

A la semana laboral aún le queda un día, pero la ONCE ya empieza a calentar motores de cara al finde con el último sorteo del Cupón Diario de la ONCE de la semana. Porque aunque su nombre puede llevar a algún que otro engaño, no es un cupón diario como tal. Se trata de un juego de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que se desarrolla de lunes a jueves, dando paso después al Cuponazo de los viernes y, finalmente, al Sueldazo del Fin de Semana.

El resultado ganador del primer premio en el sorteo del Cupón del jueves 14 de agosto es:

Número premiado: pendiente de confirmación

Serie: pendiente de confirmación

Todos los cupones que coincidan con este resultado se llevan el premio de medio millón de euros. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebra siempre sobre la misma hora a la que se conocen los últimos números premiados de Super Once y Triplex, los dos juegos de la ONCE que son genuinamente diarios.

Este es el sorteo más antiguo de todos los que celebra la ONCE. Con cada cupón de este juego, que tiene un precio de 2 euros, se obtiene una participación, en la que vienen un número de cinco cifras y un número de serie especial. Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros siempre que acierten las cinco cifras que durante el sorteo sean extraídas, mientras que si además se acierta la serie, el premio asciende a 500.000 euros.

Pero además, los cupones que coincidan con algunas de las cifras del número ganador también se llevan premio: los cupones que tengan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras de la combinación ganadora se llevan 250 euros, mientras que los que tengan sólo tres, por delante o por detrás, se llevan 25 euros. Los que tengan un cupón que coincida en las dos primeras cifras o en las dos últimas con la combinación ganadora se llevan 6 euros y, además, se generan dos reintegros: la última y la primera cifra, que suponen el 'reintegro' del dinero invertido: 2 euros.

Del Cupón Diario al Cuponazo y al Sueldazo

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves a las 21:25h. Existen también variantes de este sorteo para el resto de los días de la semana. Los viernes se juega el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros y cuyos ganadores reciben 6 millones de euros. Con este sorteo ocurre lo mismo que con el Cupón Diario: si se aciertan las cuatro, tres o dos primeras o últimas cifras, también hay premio, aunque sea menor, y también se generan dos reintegros.

El sábado y el domingo no hay ni Cupón Diario ni Cuponazo, pero sí otro sorteo, el Sueldazo de Fin de Semana: el cupón que tenga número y serie se lleva 300.000 euros, además de un 'sueldo' de 5.000 euros mensuales durante 20 años. Hay otro segundo premio, que reparte un 'salario' de 2.000 euros al mes durante 10 años.

