Ahora

Sorteos de la ONCE

Comprueba el resultado del Cupón Diario de la ONCE del martes 9 de junio de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del martes 9 de junio de 2026.

Juegos ONCE | Comprueba el número que se lleva el premio del Cupón Diario del martesJuegos ONCE | Comprueba el número que se lleva el premio del Cupón Diario del marteslaSexta

Para este martes 9 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Super Oncey del Triplex.

*Añade a laSexta como tu medio de referencia en Google: toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno se reúne con Vox para formar gobierno en Andalucía con la prioridad nacional de fondo
  2. La UCO prueba que Ferraz pagaba gastos de trenes, aviones y alquiler de coches a Leire Díez
  3. David Sánchez no usa su última palabra y Gallardo critica un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente"
  4. Visita de León XIV a España, en directo | El papa arranca su homilía en catalán pidiendo a los catalanes ser "constructores de unidad"
  5. El Gobierno aprobará 200 millones para la climatización y rehabilitación energética de colegios
  6. La historia del sherpa que desafió a la muerte en el Everest: rescatado con vida tras seis días perdido, sin oxígeno ni alimentos