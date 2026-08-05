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Comprobar sorteo del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 5 de agosto de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026.

Juegos ONCE (miércoles) | Número premiado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE Juegos ONCE (miércoles) | Número premiado del sorteo del Cupón Diario de la ONCElaSexta

Para este miércoles 5 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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