Comprobar el resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 18 de agosto de 2025

Te traemos los resultados de los sorteos del sorteo del Cupón Diario de la ONCE correspondiente al 18 de agosto de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Una semana más regresa el Cupón de la ONCE, después de vivir los sorteos del Cuponazo del sábado y el domingo, la versión de fin de semana de este sorteo diario de la ONCE.

El Cupón Diario, que se juega de lunes a jueves a las 21:25h, obsequia con 500.000 euros al cupón que posea la combinación de números ganadora junto al número de serie correspondiente. Además, para aquel cupón que de con la combinación numérica pero no coincida en su serie, la ONCE reserva un premio de 35.000 euros ¡que no se queda nada corto!

Así, el resultado del Cupón Diario de este lunes 18 de agosto de 2025 obtenido en el sorteo de hoy ha sido:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Número de serie: pendiente de confirmación

Cómo se juega al Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el sorteo más antiguo de todos los que celebra la ONCE. Con cada cupón de este juego, que tiene un precio de 2 euros, se obtiene una participación, en la que vienen un número de cinco cifras y un número de serie especial. Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros siempre que acierten las cinco cifras que durante el sorteo sean extraídas, mientras que si además se acierta la serie, el premio asciende a 500.000 euros.

Pero además, los cupones que coincidan con algunas de las cifras del número ganador también se llevan premio: los cupones que tengan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras de la combinación ganadora se llevan 250 euros, mientras que los que tengan sólo tres, por delante o por detrás, se llevan 25 euros. Los que tengan un cupón que coincida en las dos primeras cifras o en las dos últimas con la combinación ganadora se llevan 6 euros y, además, se generan dos reintegros: la última y la primera cifra, que suponen el 'reintegro' del dinero invertido: 2 euros.

Qué días realiza su sorteo

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves a las 21:25h. Existen también variantes de este sorteo para el resto de los días de la semana. Los viernes se juega el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros y cuyos ganadores reciben 6 millones de euros. Con este sorteo ocurre lo mismo que con el Cupón Diario: si se aciertan las cuatro, tres o dos primeras o últimas cifras, también hay premio, aunque sea menor, y también se generan dos reintegros.

El sábado y el domingo no hay ni Cupón Diario ni Cuponazo, pero sí otro sorteo, el Sueldazo de Fin de Semana: el cupón que tenga número y serie se lleva 300.000 euros, además de un 'sueldo' de 5.000 euros mensuales durante 20 años. Hay otro segundo premio, que reparte un 'salario' de 2.000 euros al mes durante 10 años.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).