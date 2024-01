Todos los días, la ONCE celebra dos sorteos tridiarios, es decir, tres veces al día. Se trata del Super Once y el Triplex, dos sorteos que reparten premios relativamente pequeños, aunque lo hacen de lunes a domingo, nieve o llueva, sea festivo o no. Estos son los números premiados de los dos sorteos que se han celebrado hoy:

Super Once (10:00h): 12 15 19 21 22 24 25 32 38 40 41 48 52 54 55 57 73 77 81 85

Triplex (10:00h) : 005

Super Once (12:00h) : 07 11 15 20 21 26 30 33 38 41 42 48 53 61 63 77 79 80 82 83

: 07 11 15 20 21 26 30 33 38 41 42 48 53 61 63 77 79 80 82 83 Triplex (12:00h): 043