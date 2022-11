Los sorteos de ONCE y Loterías y Apuestas del Estado del viernes 11 de noviembre de 2022 están a punto de celebrarse. A partir de las 21:30 horas quién será el afortunado ganador de los 11 millones de euros del 11 del 11 de la ONCE, además de los botes de Euromillones (30 millones de euros), Bonoloto (500.000 euros) y Eurojackpot (10 millones de euros), este último a partir de las 21:00 horas. También del ganador del Cuponazo de la ONCE, que da un premio de 9 millones de euros o 15 si se ha pagado la modalidad de Cuponazo XXL.

Los resultados de Triplex y Super ONCE de las 10:00 y las 12:00 horas pueden consultarse en laSexta.com y en este mismo artículo bajo estas líneas. Sigue con nosotros para conocer a quién depara la suerte este viernes.

11 del 11 de la ONCE

El sorteo especial del 11 del 11 de la ONCE da sus 11 millones de euros al número pendiente de confirmación, serie pendiente de confirmación. El resto de series de este número se llevan 50.000 euros.

En cuanto a los 11 premios de 1 millón de euros, corresponden a los siguientes números: pendientes de confirmación. El resto de números de esta serie están recompensados con 2.000 euros.

Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado de este viernes, 11 de noviembre de 2022, la forman los números pendientes de confirmación. El reintegro ha recaído en todos los números terminados en pendientes de confirmación y el número complementario es el pendiente de confirmación.

Euromillones

La combinación premiada en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes ha sido la siguiente: pendientes de confirmación. Los números ganadores correspondientes a las estrellas de esta lotería europea son pendientes de confirmación. 'El Millón' ha correspondido al código pendiente de confirmación.

Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) del 11 de noviembre de 2022 ha dejado los siguientes resultados: el número principal premiado es el pendiente de confirmación, y la serie que obtiene el premio especial de La Paga es la pendiente de confirmación. El reintegro va a parar al pendiente de confirmación.

Triplex de la ONCE

El Tríplex de la ONCE del viernes ha premiado a las siguientes cifras

Primer sorteo: 835

Segundo sorteo: 682

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

Super Once

Los sorteos del Super ONCE han dado como ganadoras a las siguientes combinaciones:

Primer sorteo: 04 06 12 14 16 30 31 41 48 49 53 54 58 63 65 67 68 71 75 76

Segundo sorteo: 05 07 08 10 11 14 17 18 20 25 33 37 41 52 53 58 73 74 75 76

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

Eurojackpot

El premio del Eurojackpot ha ido a parar a la combinación pendiente de confirmación, que se complementan con los dos 'soles' pendientes de confirmación.

