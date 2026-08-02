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Sorteo de SELAE

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto del domingo 2 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del domingo 2 de agosto de 2026.

Resultado, combinación ganadora y premios del sorteo de la Bonoloto de este domingo Resultado, combinación ganadora y premios del sorteo de la Bonoloto de este domingolaSexta

Para este domingo 2 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super 11 de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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  4. Una oleada de ataques israelíes en Gaza deja en el aire el acuerdo de desarme: hay ocho muertos
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