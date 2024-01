Tras los sorteos de Triplex y Super Once de esta mañana, aún quedan varios eventos de loterías para hoy que se juegan esta noche. A las 21:00h se conocen los resultados de Euromillones y Eurojackpot, a las 21:15h los terceros sorteos de Triplex y Super Once. A las 21:25h se juega el Cuponazo de la ONCE y a las 21:30h finaliza la jornada con la Bonoloto.