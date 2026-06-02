Sorteo diario
Bonoloto de hoy | Resultados del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 2 de junio de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del martes 2 de junio de 2026.
Para este martes 2 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo.
- Número complementario: pendiente de sorteo.
- Reintegro: pendiente de sorteo.
El bote de hoy alcanza el millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super 11 de la ONCE.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).