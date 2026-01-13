Bonoloto de hoy (13 de enero de 2026) | Comprueba el resultado ganador del millón de euros

El premio principal de la Bonoloto ofrece para hoy un millón de euros para aquella persona que acierte con los números ganadores de laSexta. Descubre el resultado en laSexta.

Tras el sorteo de Bonoloto del lunes, Loterías y Apuestas del Estado organiza un nuevo juego este martes 13 de enero de 2026, cuyos ganadores se conocen a las 21:30h de la noche. El 55% de la recaudación se destina a premios, con un bote acumulado para los acertantes de primera categoría que ganan aquellos que adivinen la combinación de seis números del juego.

Los números ganadores de la Bonoloto del día 13 de enero son: pendiente de confirmación. El número complementario para la segunda categoría es: pendiente de confirmación, y el reintegro corresponde al pendiente de confirmación.

¿Cuándo se juega la Bonoloto?

La lotería Bonoloto es una versión de La Primitiva a pequeña escala, ya que el funcionamiento es el mismo que el de este juego con un coste menor de la participación y, por tanto, con premios por lo general más pequeños. El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Dependiendo de cuántos días se quiere jugar, las apuestas pueden ser diarias o semanales. Las primeras están vigentes solo para una fecha, mientras que las segundas cubren lo que resta de semana: si una apuesta se valida el miércoles de manera semanal, esta apuesta cubrirá desde el miércoles hasta el domingo.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

Una apuesta simple de 0,50 euros permite elegir seis números entre el 1 y el 49, aunque el mínimo gasto para participar es de 1 euros, por lo que es obligatorio hacer dos apuestas, ya sean para el mismo día o para días diferentes.

También se pueden realizar apuestas múltiples, que consisten jugar con hasta un máximo de 11 números diferentes. Esto encarece la apuesta debido a la cantidad de posibilidades diferentes de acertar los seis números: una apuesta de siete números cuesta 14 euros, mientras que la máxima de 11 vale 231 euros.

¿Qué premios reparte la Bonoloto?

El 55% de la recaudación total del juego se destina a los premios y a un bote para los ganadores de primera categoría. Este corresponde a los jugadores que aciertan los seis números ganadores del sorteo. La segunda categoría premia a los acertantes de cinco cifras y el número complementario, una extracción adicional realizada para los participantes que hayan acertado los otros cinco números.

