La 'soldado de Trump' que nunca existió: el caso de Jessica Foster y la estafa con inteligencia artificial

Los detalles Una supuesta militar estadounidense, cercana a líderes mundiales y con más de un millón de seguidores en redes sociales, ha resultado ser completamente falsa.

Jessica Foster, una supuesta militar estadounidense con más de un millón de seguidores en redes sociales, resultó ser una creación de inteligencia artificial. Presentada como una soldado cercana a Donald Trump y otros líderes mundiales, su perfil incluía imágenes generadas digitalmente que la mostraban en misiones estratégicas y eventos internacionales. Esta falsa identidad no solo engañó a muchos, sino que también fue utilizada para crear un perfil en OnlyFans, donde usuarios pagaban por contenido erótico falso. El caso de Foster refleja el impacto de la desinformación digital y la facilidad con la que se pueden difundir y monetizar identidades ficticias, un fenómeno que también ha afectado a España.

Una supuesta militar estadounidense, cercana a líderes mundiales y con más de un millón de seguidores en redes sociales, ha resultado ser completamente falsa. El caso de Jessica Foster se ha convertido en uno de los ejemplos más recientes del impacto de la desinformación generada con inteligencia artificial.

Durante semanas, la imagen de Jessica Foster circuló ampliamente en redes. Se presentaba como una soldado del ejército de Estados Unidos, cercana al entorno del presidente Donald Trump, con fotografías junto a él y en escenarios internacionales.

Incluso aparecía en supuestas misiones en lugares estratégicos como Groenlandia o en encuentros con otros líderes internacionales como Vladimir Putin. Su presencia constante y su exposición mediática llevaron a muchos a creer que se trataba de una figura real, bien posicionada dentro del ámbito militar y político, pero nada de eso era cierto.

Todas las fotografías que alimentaron su popularidad habían sido generadas mediante inteligencia artificialy aunque Foster no existe, su perfil logró superar el millón de seguidores, lo que demuestra el nivel de realismo que pueden alcanzar este tipo de contenidos y la facilidad con la que pueden difundirse sin verificación.

De bulo a estafa

Eso sí, el caso va más allá del simple bulo, la falsa identidad fue utilizada con fines económicos. Bajo esa imagen ficticia, se creó un perfil en la plataforma OnlyFans, donde supuestamente compartía contenido erótico mediante suscripción.

Los usuarios pagaban por acceder a imágenes que, en realidad, también estaban generadas por inteligencia artificial. Es decir, no solo se difundió una identidad falsa, sino que se monetizó engañando a miles de personas.

Aunque el caso ha tenido especial repercusión en Estados Unidos, no es un fenómeno aislado ya que en España ya se han detectado situaciones similares. Por ejemplo, la Guardia Civil ha alertado recientemente sobre la circulación de imágenes falsas de supuestos agentes, también generadas con la misma herramienta, que pueden utilizarse para engañar o manipular a los usuarios.

Este tipo de casos evidencian un problema creciente: la dificultad para distinguir entre contenido real y falso en internet. La desinformación ya no solo afecta a la percepción de la realidad, sino que también puede tener consecuencias económicas directas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.