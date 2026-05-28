¿Qué sabe la NASA sobre los extraterrestres? Descarta como ovnis millones de avistamientos, pero reconoce no poder explicar un 5%

Los detalles Hace solo unos meses, la NASA investigó un caso de un presunto avistamiento de un objeto no identificado que resultó ser un globo con la cara de Bart Simpson.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la desclasificación de información sobre extraterrestres y ovnis, debido al interés de muchos estadounidenses en estos temas. Aunque Trump no se ha pronunciado claramente al respecto, el expresidente Barack Obama ha declarado su creencia en la existencia de ovnis, aunque sin pruebas concretas. Estas declaraciones han avivado el interés por los extraterrestres, especialmente en un contexto donde un 18% de la población mundial cree en su presencia. La NASA, por su parte, investiga avistamientos inexplicables, aunque solo un 5% de estos casos carecen de explicación, sin necesariamente estar relacionados con vida extraterrestre.

Estamos cada vez más acostumbrados a las ideas, digamos raras por no decir locas, que le vienen a la cabeza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una de las últimas: la desclasificación de información sobre extraterrestres y avistamientos de ovnis. Trump asegura que hay mucha gente en EEUU que cree en ellos y quiere contentarles. "No tengo opinión al respecto. Nunca hablo de ello, pero hay mucha gente que lo cree", ha asegurado el presidente y magnate al mando de EEUU.

Pero ojo, porque ya hay un grupo de expertos de la NASAcentrados en el estudio de estos asuntos, que están comprobando si existen pruebas en el mundo de la posible visita de vida estraterrestre.

Quizás, la pregunta clave en todo esto es ¿por qué ahora? Entender por qué se vuelve a hablar de alienígenas en Estados Unidos en pleno 2026. Y es que, esta misma semana ha sido el expresidente Barack Obama el que ha anunciado que él sí cree en los ovnis. Es más, considera que ya hemos tenido alguna visita de extraterrestres a la Tierra.

Aunque reconoce que solo es una creencia, pues no tiene pruebas, la afirmación de Obama ha causado todo un terremoto. Porque esto es lo que ha dicho en una entrevista: "Los aliens son reales, pero yo no los he visto y no están capturados en el Área51", ha dicho para recalcar que "no hay ninguna instalación". Desmiente para, acto seguido, decir: "A no ser que haya una tremenda conspiración y que se la hayan ocultado al presidente de los EEUU".

Unas declaraciones muy sorprendentes, pero que encuentran su caldo de cultivo en el fanatismo estadounidense por los extraterrestres y ovnis. Pero también en el resto del mundo porque, según un macroestudio que se hizo en enero de 2026, un 18% de la población cree que los alienígenas están entre nosotros.

La NASA tras la pista de los marcianos

La NASA hace unos años constituyó un grupo de expertos para hacerse la siguiente pregunta: ¿qué sabemos realmente de los extraterrestres? Pues bien, concluyeron que hay un 5% de los avistamientos que no pueden ser explicados. Eso sí, aclararán que el hecho de no poder explicarlos, no significa que estén relacionados directamente con los extraterrestres. Dicen que simplemente son avistamientos, documentos audiovisuales que no pueden explicar de dónde han salido.

A la NASA le llegan más de 100 documentos de avistamientos mensuales y el 95% sí tienen una argumentación, pero hay un 5% que está en el aire. Pueden ser desde aviones, hasta, como ya ha ocurrido, un globo de Bart Simpson volando por los aires.

Este globo fue visto, remitido como avistamiento y la NASA se tiró semanas investigando.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido