De una procesión en Turquía a la compra de materiales para fabricar explosivos: los bulos tras la crisis migratoria de Ceuta

Los detalles El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha detectado 78.476 mensajes de odio en apenas 25 días durante el periodo analizado. El pico se produjo el 1 de agosto, cuando se registraron más de 6.615 mensajes.

Durante la crisis migratoria en Ceuta, han circulado numerosos bulos en redes sociales, como una procesión en Turquía presentada como una entrada masiva de migrantes en Ceuta o imágenes generadas por inteligencia artificial del Ejército español desplegándose en el espigón. También se difundió falsamente que un supermercado alertó a la Policía Nacional sobre la compra masiva de materiales para fabricar explosivos. Estos contenidos alimentan una narrativa sobre la migración, la inseguridad y la violencia. Según expertos, cuando múltiples bulos repiten una idea, pueden convertirse en una campaña de desinformación, como ha señalado el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

Una procesión en Turquía presentada como una entrada masiva de migrantes en Ceuta. Imágenes generadas con inteligencia artificial que muestran al Ejército español desplegándose en el espigón. O una supuesta alerta de un supermercado a la Policía Nacional por la compra masiva de materiales para fabricar explosivos.

Son solo algunos de los bulos que han circulado en redes sociales durante la crisis migratoria de Ceuta. Contenidos diferentes, pero con un denominador común: alimentar una misma narrativa en torno a la migración, la inseguridad y la violencia. Uno de los últimos ejemplos señalados por 'Newtral.es' asegura que una cadena de supermercados habría alertado a la Policía Nacional después de detectar la compra masiva de precursores de explosivos por parte de grupos de migrantes. Sin embargo, se trata de una afirmación falsa que se ha propagado a través de publicaciones virales en redes.

Entre otros contenidos falsos difundidos estos días también aparecen imágenes de una procesión celebrada en Turquía que fueron presentadas en redes como si correspondieran a una entrada masiva de migrantes en Ceuta. El problema, apuntan los expertos, va más allá de que una publicación concreta sea falsa y es que cuando decenas de contenidos diferentes repiten una misma idea, dejan de funcionar como bulos aislados y pueden convertirse en una campaña de desinformación.

"Muchas veces vemos el bulo como un contenido aislado en un maremágnum de contenidos de las redes sociales", explica Guillermo Infantes, periodista verificador de 'Newtral.es'. Pero, añade, esos contenidos pueden formar parte de "estrategias coordinadas" o de "campañas de desinformación" diseñadas para alimentar una determinada narrativa.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha detectado 78.476 mensajes de odio en apenas 25 días durante el periodo analizado. El pico se produjo el 1 de agosto, cuando se registraron más de 6.615 mensajes. "Los seres humanos interactuamos más o empatizamos más con el contenido emocional. No hay emoción más visceral que el odio, la alarma o el miedo", señala el experto.

Una campaña de desinformación no necesita que todos sus contenidos sean iguales. Al contrario: puede funcionar precisamente porque utiliza imágenes, vídeos o afirmaciones diferentes para terminar empujando hacia una misma conclusión.

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