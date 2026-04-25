El mito de los impuestos de Dubái: un 0% de IRPF pero con muchas tarifas especiales

¿Por qué es importante? Aunque no haya un impuesto sobre el patrimonio, si hay IVA, Impuesto de Sociedades y muchas tarifas "especiales".

Dubái se ha vuelto popular en redes sociales por no cobrar IRPF a personas físicas, pero esto no significa que esté libre de impuestos. Aunque no hay impuestos sobre el patrimonio y sucesiones, se aplica un 5% de IVA, un 9% de Impuesto a Sociedades y varios "impuestos especiales", especialmente sobre vivienda y alquiler. Además, todos los trámites estatales implican tasas obligatorias. Vivir en Dubái implica altos costos, como seguros médicos privados que oscilan entre 2.000 y 6.000 euros, y educación que cuesta entre 10.000 y 25.000 euros por menor. No hay pensiones públicas y las multas son elevadas.

Cada vez son más las personas que en redes sociales recomiendan Dubái porque es un lugar donde no hay que pagar IRPF para personas físicas. Si bien es cierto, también hay que tener en cuenta que allí sí hay otros impuestos.

Hablamos de un país que funciona como una empresa. Realmente vives en la sede de una gran compañía porque saca la mayoría de su dinero de las inversiones en petróleo (aunque no tanto como el resto de los países de la zona), el aeropuerto y también cobrándote por vivir ahí.

Pero el mito de que no tiene impuestos ya no es real. No hay impuesto de IRPF o sobre el patrimonio y sucesiones, pero sí hay un 5% del IVA, también un 9% de Impuesto a Sociedades y se pagan unos "impuestos especiales", muchos de ellos sobre la vivienda y el alquiler, así como numerosas tasas obligatorias en todos los trámites que se hacen con el estado.

Ahora bien, vivir allí también conlleva una serie de enormes gastos. Por ejemplo, el coste de un seguro médico ya que allí la sanidad es privada. El precio ronda entre los 2.000 y los 6.000 euros.

También la educación es cara, entre 10.000 y 25.000 euros por menor. Incluso las multas son más elevadas que en muchos otros países. Eso sí, allí no existen las pensiones públicas.

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