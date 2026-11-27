Vídeos manipulados, encuestas falsas, declaraciones sacadas de contexto y rumores sobre posibles pucherazos. La desinformación también entra en campaña electoral. En este nuevo capítulo de Cazabulos analizamos cómo se utilizan los bulos para intentar influir en los votantes y sembrar dudas sobre el propio sistema electoral.

Mientras los partidos políticos intentan convencer a los ciudadanos de que les voten, en las redes sociales también se libra otra batalla: la de la desinformación.

Vídeos antiguos que se presentan como actuales, declaraciones manipuladas, encuestas inventadas o mensajes que cuestionan sin pruebas el funcionamiento del sistema electoral son algunas de las fórmulas utilizadas para intentar confundir a los ciudadanos.

Y el objetivo no siempre es conseguir que alguien cambie su voto. La desinformación también puede buscar que desconfiemos de los candidatos, de las instituciones o incluso de la limpieza de las elecciones.

La desinformación no termina cuando acaba la campaña. El propio día de la votación puede convertirse en un momento especialmente sensible para la difusión de contenidos engañosos.

Supuestas irregularidades en los colegios electorales, vídeos de otras elecciones presentados como actuales o resultados inventados son algunos ejemplos de contenidos que pueden circular rápidamente por las redes sociales.

En este noveno capítulo de Cazabulos analizamos cómo se construyen y difunden los bulos electorales, qué papel juegan las redes sociales y la inteligencia artificial y por qué algunas mentiras pueden resultar especialmente convincentes durante una campaña.

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