Cazabulos 3: el bulo, la unidad mínima de la desinformación

Tercer episodio en laSexta de la serie de videopodcast de Cazabulos. En este capítulo toca hablar de la velocidad a la que se propagan tanto los bulos como la desinformación en forma de mensajes virales y vídeos manipulados. ¿Cómo se combate todo esto?

Los bulos y la desinformación circulan hoy a una velocidad nunca vista. Mensajes virales, vídeos manipulados o imágenes sacadas de contexto llegan cada día a millones de personas a través de las redes sociales. Frente a ellos, hay periodistas cuya misión es comprobar qué es verdad y qué no: ¿Cómo trabajan? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cómo se combate una mentira que ya ha dado la vuelta al mundo?

Vivimos en la era de la información… y también en la era de los bulos. Cada día vemos vídeos manipulados, titulares sacados de contexto, audios falsos, mensajes virales que millones de personas comparten sin preguntarse si son verdad. La desinformación ya no es algo marginal: condiciona debates políticos, campañas electorales y hasta nuestra forma de entender la realidad.

Pero ¿quién confirma si ese vídeo, ese titular, esa información es cierta o es fake? ¿Cómo trabajan las personas que se dedican a desmontar bulos? ¿O qué pasa cuando la mentira se vuelve más viral que los hechos?

En este tercer capítulo vamos a hablar con uno de esos periodistas especializados en verificación y fact-checking para entender cómo se combate la desinformación desde dentro. Cómo detectan campañas coordinadas, cómo verifican imágenes y vídeos que circulan a toda velocidad y cuáles son las mentiras más peligrosas que están viendo ahora mismo.

Porque en un mundo donde cualquiera puede publicar cualquier cosa distinguir entre realidad y relato se ha convertido casi en un trabajo de supervivencia.