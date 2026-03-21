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No hay que fiarse

Alerta estafa: la suplantación de famosos por IA o de las Administraciones Públicas para robar dinero o sustraer datos

Los detalles Un falso Rafa Nadal, en un vídeo generado por inteligencia artificial, promete ganar 6.000 euros al día y 60.000 al mes si se invierten 200 euros en su plataforma. Es totalmente mentira.

Alerta estafa: un falso Rafa Nadal generado por IA
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"Imagina despertar y ver dinero en tu cuenta sin hacer nada". Es lo que dice un supuesto Rafa Nadal. Es lo que afirma, presuntamente, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Es lo que parece, con su imagen y su voz perfectamente recreadas. Pero no, no es lo que es. Porque es una estafa. Un vídeo generado por IA para sacar todo el dinero posible de la ciudadanía.

Porque no hay nada de real en él. Porque lo único cierto es su pretensión de robar el dinero de la gente. En el documento, un falso Rafa Nadal dice que si inviertes 200 euros en su plataforma puedes ganar 6.000 euros en un día y hasta 60.000 en un mes. Pero no.

Es hacia donde está llevando la IA. Es un lugar insospechado en el que, al ver a Nadal, no es complicado caer en la estafa. Es cuando hay que instalar una alarma en la cabeza. Una que se active en cuanto en Internet se pida dinero desde una plataforma desconocida. Hay que comprobar todo bien. Llamar a donde haya que llamar y no fiarse.

Ni tan siquiera de Hacienda, pues hasta las Administraciones Públicas se suben al carro de la estafa. Las, mejor dicho, supuestas Administraciones Públicas. Porque la Guardia Civil ha lanzado una alerta avisando de una estafa en la que haciéndose pasar por el fisco piden una serie de datos que van desde el nombre hasta el número de tarjeta de crédito con el pin y la fecha de caducidad.

Es entonces cuando ha de sonar esa alarma. Cuando se pidan datos comprometidos como el número de cuenta y, en ocasiones, hasta la contraseña del banco.

Además, por si no fuera suficiente, los llamados 'ghost jobs' han llegado para sustraer datos de gente que busca empleo. No responden. No contestan. Tan solo quiere obtener cuantos más datos mejor para el envío masivo de publicidad. Para algo que no es legal.

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