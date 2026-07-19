Ni 72.000 hectáreas quemadas les convencen: Vox continúa con su negacionismo del cambio climático

Los detalles "Fanatismo climático y políticas verdes que nos arruinan. Es todo una auténtica farsa", ha afirmado el líder de Vox insistiendo en no creer lo que todos los científicos afirman.

Santiago Abascal, líder de VOX, continúa difundiendo su negacionismo sobre el cambio climático, calificándolo de "farsa" y criticando las políticas verdes. Esto ocurre en un contexto donde las consecuencias del cambio climático son evidentes, como los incendios en España. El país es el más afectado por el fuego en la Unión Europea, con más de 72.000 hectáreas quemadas y un riesgo extremo de incendios en gran parte del territorio. A pesar de las declaraciones de Abascal, la comunidad científica coincide en que la crisis climática es real, como lo confirma un informe reciente de expertos en medioambiente que señala que "el calentamiento global es inequívoco".

"Se dice rápido, lo hemos dicho muchas veces, pero a veces de tanto decirlo yo me acostumbro. Fanatismo climático y políticas verdes que nos arruinan. Es todo una auténtica farsa". Así habla Santiago Abascal difundiendo su negacionismo del cambio climático.

Algo que hace cuando las consecuencias son más que visibles. De hecho, los incendios que se están produciendo en España se agravan también por el cambio climático. Es más, nuestro país es la nación de la Unión Europea más castigado por el fuego: se han quemado más de 72.000 hectáreas y el riesgo extremo por incendios colorea casi todo el mapa de España.

Y, por mucho que Abascal lo quiera negar, la crisis climática existe. No es solo que exista, es que hay un consenso entre la comunidad científica en que es un problema.

Uno de los últimos informes de los mayores expertos mundiales en medioambiente lo deja meridianamente claro: "El calentamiento global es inequívoco".

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