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Ni 72.000 hectáreas quemadas les convencen: Vox continúa con su negacionismo del cambio climático

Los detalles "Fanatismo climático y políticas verdes que nos arruinan. Es todo una auténtica farsa", ha afirmado el líder de Vox insistiendo en no creer lo que todos los científicos afirman.

Ni 72.000 hectáreas quemadas les convencen: Vox continúa con su negacionismo del cambio climático
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"Se dice rápido, lo hemos dicho muchas veces, pero a veces de tanto decirlo yo me acostumbro. Fanatismo climático y políticas verdes que nos arruinan. Es todo una auténtica farsa". Así habla Santiago Abascal difundiendo su negacionismo del cambio climático.

Algo que hace cuando las consecuencias son más que visibles. De hecho, los incendios que se están produciendo en España se agravan también por el cambio climático. Es más, nuestro país es la nación de la Unión Europea más castigado por el fuego: se han quemado más de 72.000 hectáreas y el riesgo extremo por incendios colorea casi todo el mapa de España.

Y, por mucho que Abascal lo quiera negar, la crisis climática existe. No es solo que exista, es que hay un consenso entre la comunidad científica en que es un problema.

Uno de los últimos informes de los mayores expertos mundiales en medioambiente lo deja meridianamente claro: "El calentamiento global es inequívoco".

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