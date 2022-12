Rufino es Policía y gay. Si hubiera que describir con una imagen su salida del armario sería su desfile en el certamen de Míster Gay España. "Cuando me presenté a Míster Gay, ganó el certamen un Guardia Civil y me dijo mi jefe, '¿No te da vergüenza que te gane un Guardia Civil con lo guapo que tú eres?'".

Rufino trabaja con Elena, policía y lesbiana, en una asociación de policías y guardias civiles contra la homofobia. "¿Si no conocemos la realidad y la sociedad con la que tenemos que trabajar cómo vamos a protegerla?", explica.

El sábado se manifestarán por primera vez como colectivo en el Orgullo de Madrid. También Isabel y Dolors. Lesbianas, pareja, defensoras de los derechos LGTBI y policías. "La gente no está acostumbrada a que la Policía esté cambiando y sea un poco el espejo de la sociedad", asegura Isabel.

Josep y Jordi también son pareja y Mossos d'Esquadra: "Nunca hemos sentido rechazo por eso". Manuel dice que no se trata de homofobia sino de tabú: “En un coche de patrulla se habla de muchas cosas íntimas pero esa parte nuestra cuesta más".

Pero coinciden en que la discriminación es mayor hacia ellos. "La imagen del Policía gay con pluma es un poco extraña aún por eso hay que visibilizar que todo no es el supermacho o el superpluma", denuncia Rufino. El sábado no se manifestarán uniformados porque no todos los cuerpos les han autorizado a hacerlo. Un escollo en la normalización que buscan.