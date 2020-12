Con la alegría lógica de contar con el décimo agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad, muchos sentirán el impulso de invertir de inmediato ese dinero en sus necesidades más imperiosas.

Lo cierto es que, aunque el primer impulso sea el de gastar, conviene tener ciertas consideraciones en cuenta.

No dejes pasar el tiempo y cobra el premio

Si has sido uno de los agraciados en recibir el Gordo de Navidad, tienes que tener en cuenta que Hacienda retendrá un 20% del premio. Una vez hechas las cuentas pertinentes, has de saber que tienes tres meses para cobrar ese premio desde que se da por concluido el Sorteo de la Lotería de Navidad. Si no retiras ese dinero, la cuantía que te correspondía irá a parar a Hacienda.

Cuéntalo lo justo

La alegría del momento hace que quiera que contemos lo que supone ganar este premio a todos nuestros conocidos. Sin embargo, se han dado casos desagradables. Es importante guardar el décimo en un lugar seguro y no dejárselo a cualquier persona. Si se pierde el décimo o si es robado, se debe denunciar ante la Policía, que hará que ese premio no se cobre hasta que no se resuelva la investigación.

Invertir sin cabeza

Los más de 320.000 euros netos que uno recibe al ganar el Gordo pueden ser invertidos de muchas formas. Pueden servir para vivir sin necesidad de trabajar -no recomendable en la amplia mayoría de casos-, tapar agujeros, darse algún capricho o hacer regalos generosos a nuestros seres queridos. Tengamos en cuenta que ese dinero acaba desapareciendo y que se debe colocar cada euro con mucha cabeza.

Gastar sin límites

Un estudio realizado por el Fondo Nacional para la Educación Financiera afirma que el 70% de los galardonados gastan todo el dinero del premio que reciben en tan solo cinco años. Para ayudarnos a no tirar ese dinero 'antes de percibirlo', una buena solución puede ser establecer un límite mensual que no podamos superar.