Manoli, conocida como "La segunda Doña Manolita" y única mujer que ha acudido disfrazada al Sorteo de Lotería de Navidad, ha ganado un quinto premio con el número 37.023, 6.000 euros por un décimo.

"Un quinto hija mía, me han llamado mis hijas y las amigas, que las vende ella que tiene un bar. Me dice: '¡qué me han tocado 6.000 euros!'. Y yo le digo: '¡Ay hija mía, a ver si me llamas para decirme que me ha tocado el gordo!'", ha asegurado la agraciada a preguntas de laSexta.

La mujer, que presa de la emoción no sabía que número había sido el ganador, ha revisado la lista ante las cámaras de laSexta y se ha percatado que tenía un décimo del 37.023: "¡Sí, aquí lo tengo, qué alegría!, pero espero El Gordo ¿eh? Espero El Gordo".

"Si me toca el gordo, champán para todos. Es el primer año que me toca. El Gordo está más gordo y me gusta más. Llevo 44 décimos, con los 6.000 euros lo recupero", ha asegurado la mujer, muy emocionada por la noticia.

Manoli es una de las dos personas que se ha acercado a los aledaños del Teatro Real, junto con un hombre disfrazado de obispo. Esta misma mañana era entrevistada por laSexta y ya comentaba que afrontaba el sorteo con ilusión: "Ojalá me tocara El Gordo este año estando aquí fuera. Vengo de bombo de la Lotería, a ver si me da suerte". La suerte le ha sonreído, pero ella no se conforma y quiere que le toque El Gordo.

