Un hombre encuentra una cartera con numerosos décimos de la Lotería de Navidad y se la devuelve a su dueño

El hallazgo, ha contado el reportero gráfico Miguel Muñiz se produjo en el municipio de As Pontes, en A Coruña, lugar al que se había desplazado por trabajo.

En la carretera observó la presencia de esta cartera y decidió bajar del coche; entonces fue cuando comprobó que contenía "mogollón de Lotería", así como billetes, que por el viento habían empezado a salir disparados.

No obstante, no dudó en ir recogiéndolos, inclusive los que se habían desplazado hasta el monte, hasta sumar la cantidad de 120.

A continuación, puso rumbo a Santiago de Compostela, donde iba a hacer las fotografías de una boda. Terminada su labor, contactó con el propietario del objeto perdido, un cazador de As Pontes, que se sorprendió y agradeció la llamada.

Al día siguiente, le hizo llegar la cartera por correo y, a su vez, el propietario quiso tener el detalle de enviarle ochenta euros de Lotería.

El 67.774, un cuarto premio del sorteo extraordinario, se ha vendido en As Pontes y este fotoperiodista todavía no sabe si uno y otro han resultado agraciados. "Ojalá", concluye, "que sería un bonito reportaje, pero no creo".