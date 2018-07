Los loteros de la Puerta del Sol tachan de "exageradas" y "estrictas" las medidas para evitar la saturación de peatones

Aunque todavía queda cerca de un mes para la Navidad, en la Puerta del Sol ya se respira un ambiente navideño en parte gracias a una de las estampas típicas de estas fechas: los puestos de lotería ambulante. Los vendedores se instalan con sus décimos en las zonas de la plaza donde creen que van a tener más visibilidad, que son fundamentalmente las proximidades de la calle Mayor, Preciados, Carmen y Montera.

Sin embargo, desde el pasado 24 de noviembre, coincidiendo con el encendido de las luces navideñas, todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos tendrán que colocarse en fila junto al carril bici que discurre bajo la Real Casa de Correos. Esta medida, que se prolongará hasta el 7 de enero, forma parte del dispositivo ideado por la Policía Municipal de Madrid para evitar la saturación de peatones en la Puerta del Sol y alrededores durante la campaña de Navidad.

En años anteriores, los loteros habían recibido esta misma instrucción pero limitada a los días del puente de diciembre. Por este motivo, muchos de ellos como José Antonio, que lleva ocho años vendiendo lotería de Navidad en la Puerta del Sol, creen que las actuales medidas son "exageradas". "Cada vez son más estrictos", lamenta. En su opinión, quien haya ideado el plan de seguridad "no sabe realmente cómo se pone la Puerta del Sol", ya que los cerca de 130 loteros que como él trabajan en este espacio pueden llegar a "condenarlo" cada vez que tengan que formar la fila.

"La gente se agobia porque la plaza está totalmente obstruida, lo que hacen es un tapón", ha comentado. Los cambios suponen un "caos" para este trabajador, que asegura que en sus sitios habituales están "mucho mejor". Junto a él vende lotería de Navidad María, que tiene un puesto ambulante desde hace cuatro años y tampoco ve con buenos ojos las nuevas medidas. Con la fila, los loteros acaban formando "una barrera humana" de lado a lado de la Puerta del Sol en uno de sus extremos, lo que a su juicio dificulta el tránsito de los peatones.

"Es una inseguridad para nosotros y para la gente", apunta. El plan de seguridad insta a los agentes de Policía Municipal a tener en cuenta los lugares donde habitualmente se sitúan los vendedores de lotería y a "controlar que en hora punta no obstaculicen la entrada y salida del metro". María suele ponerse precisamente en el lateral de uno de los accesos del suburbano. "Aquí estamos bien, no molestamos", se queja. Otros vendedores van más allá y advierten del riesgo de ser atropellados por una bicicleta o un coche "descarrilado".

"No hay seguridad", sostiene una joven. "Me parece muy mal, no molestamos, molestamos más allí", apunta una compañera en referencia al carril bici. En la rueda de prensa de presentación del dispositivo de seguridad, el inspector jefe de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, ha dicho que los cambios de posición de los puestos de lotería se hacen "todos los años". "Se colocan en un sitio en el cual no obstaculicen los movimientos y puedan suponer un obstáculo para el flujo de personas", ha explicado.

Como parte del dispositivo, en las calles Preciados y Carmen solo se permitirá andar en un sentido los viernes, sábados, domingos y festivos, y víspera de estos, a partir de las 17:30 horas, momento desde el que tampoco se permitirá el acceso de coches a la zona de Sol. Fuentes de la Policía Municipal han señalado a Efe que durante estos días los agentes han ido informando a los loteros verbalmente del protocolo de seguridad. Desde el cuerpo recalcan que con todo ello buscan aumentar la seguridad y evitar aglomeraciones en torno a la Puerta del Sol, una zona comercial que cada Nochevieja se convierte además en el escenario de celebración de la llegada del nuevo año.