¿Es posible que a la gente se le olvide cobrar sus décimos? Es muy posible. Cada año se quedan sin cobrar 20 millones de la Lotería de Navidad. Este viernes es el último día para buscar en bolsos, mochilas, carteras y bolsillos. Los que no lleven sus décimos hoy a cobrar, perderán el dinero. Los de los premios grandes, Gordo incluido, ya lo han perdido, pues las entidades bancarias ya han cerrado sus puertas a las 14:30 horas.

Si le tocaron menos de 2000 euros, hasta que cierren las administraciones está a tiempo. "Lo hemos comprobado sí", reconoce una mujer. Hay así, en 2022 se quedaron sin recoger 20 millones de euros de premios de la Lotería de Navidad. La enorme mayoría de cuantías pequeñas. "Viene mucha gente diciendo que el décimo no lo ha cobrado o porque se le ha olvidado o porque lo tenía en un monedero", reconoce una trabajadora de una administración a laSexta.

Pero lo cierto es que no se quedan sin cobrar únicamente los premios pequeños. El año pasado hubo cinco décimos del Gordo que se vendieron y nunca se cobraron. Algunos jugadores, en la calle, reconocen que todavía no han comprado todos los décimos. "La verdad que no... pero hasta final de marzo hay tiempo", expresa equivocada una mujer. Este viernes 22 de marzo es el último día para cobrar los premios.

Si duda si lo tienen, mejor no busque porque si encuentra el número del Gordo escondido el parraque es inevitable porque es viernes y las oficinas bancarias donde se cobraba ya han cerrado. Desde CaixaBank confirman que ahora seguirán cobrando la Lotería del Niño, hasta el 5 de abril a las 14:30 horas para cobrarla.