El universo Hogwarts sigue vivo. Este viernes, 8 de abril, llega a los cines la tercera entrega de la saga Animales Fantásticos, la precuela de la exitosa serie juvenil literaria y cinematográfica de Harry Potter, que cumplió 20 años el año pasado. Con Los secretos de Dumbledore la escritora J. K. Rowling y el director David Yates nos sumergen de nuevo en un complejo mundo oscuro. Si has visto el tráiler y no eres un potterhead convencido, seguramente entiendas poco o nada de la trama. Y si lo eres pero no has seguido con tanto ahínco esta última entrega, puede que tampoco. Es normal, ya que una de las principales críticas que se le han hecho a esta última cinta es la mezcla de subtramas que contiene.

Pero eso no quiere decir que no puedas ir a verla, por eso te contamos las claves necesarias para ir a ver esta película e, importante, entenderla.

1. De qué va

Para empezar, algo básico: el mundo de Hogwarts se divide entre los seres que tienen poderes mágicos (magos, brujas, etc.) y los muggles, ciudadanos sin poderes. Aunque el batiburrillo de escenas puede volverte loco o loca, en líneas generales hay una trama que no te sorprenderá: hay unos magos malos (encabezados por el profesor Albus Grindelwald) que se creen superiores a los muggles, y que están intentando conquistar el mundo, y un grupo de magos buenos, liderados por Dumbledore, que luchan por que este no lo consiga.

En esta precuela ahondamos aún más en la historia y los secretos del mago Dumbledore, todavía joven, y que has visto tantas veces como el anciano director de la mágica escuela de Hogwarts. De hecho, el Dumbledore anciano se cuela en una escena de esta película. Uno de sus grandes secretos ya lo conocimos en la segunda entrega de esta precuela cuando se desveló la relación que tuvo el profesor con Grindelwald en su juventud: para no destriparlo todo, diremos simplemente que no siempre fue su enemigo.

El culebrón de la relación entre ambos es clave para que Dumbledore viva atormentado en esa lucha por acabar con los planes de Grindelwald.

2. El reparto

Jude Law (Dumbledore) y Eddie Redmayne (Newt Scamander, el mágico zoólogo) repiten en el reparto de esta nueva cinta escrita por J. K. Rowling, la creadora de la saga del joven mago, y por Steve Kloves. Pero si viste la anterior entrega, Animales Fantásticos 2: los crímenes de Grindelwald, quizá estés preguntándote qué ha pasado con Johnny Depp y por qué no interpreta al poderoso y oscuro mago Gellert Grindelwald.

Su presencia en la anterior película tuvo polémica debido a las informaciones que aparecieron en torno a las acusaciones de su exesposa, la actriz y modelo Amber Heard, que le había denunciado por maltrato en 2016. Los fans de Harry Potter lo criticaron. Rowling, que siempre ha tenido un papel muy relevante en la elección de los actores incluso antes de ser guionista, salió en defensa del actor.

Aunque no hubo un comunicado oficial en el que se explicaran los motivos, lo cierto es que, poco después de la polémica, Warner Bros prescindió de él y finalmente fichó a Mads Mikkelsen (si no te suena, interpreta a Hannibal Lecter en la serie de televisión Hannibal). Si crees echarás de menos al polifacético actor, en el siguiente vídeo puedes recordar las mejores escenas en Los crímenes de Grindelwald.

3. ¿Y si no he visto las demás películas?

Está claro que, si has visto Harry Potter, será más fácil pillar muchas de las alusiones a historias y personajes. Pero, al ser una precuela, la historia de Animales Fantásticos sucede antes que toda la exitosa saga basada en los libros de Harry Potter, así que es posible disfrutarla también si llegas de nuevas. Para ello, tienes la opción de empezar siguiendo el orden de los hechos; así, solo tendrías pendiente dos antes de ver la cinta que se estrena esta semana. Tienes que ver primero Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y Los crímenes de Grindelwald. Aquí debajo, el tráiler de esta última.

De todas formas, para los recién llegados al mundo del joven mago así como para los que creen que lo saben todo, te dejamos en este enlace un divertido test en el que poder demostrar cuánto sabes de Harry Potter, y así enterarte de forma rápida de los detalles más relevantes de esta serie de éxito.

4. ¿Quién es Newt Scamander?

Es importante conocer los antecedentes de Scamander, ya que es el protagonista de esta saga. El personaje interpretado por el británico Eddie Redmayne es un mago zoólogo (magizoólogo en el mundo Hogwarts), también británico y que nació en 1897. Fue alumno de Dumbledore en Hogwarts, pero fue expulsado tras culparse de un experimento que salió mal. Su obra sobre criaturas fantásticas es una de las obras básicas estudiadas por los alumnos de Hogwarts.

En la primera película de la precuela le situamos en la Nueva de York de 1926, a la que llega en barco con su misteriosa maleta llena de criaturas mágicas, los citados animales fantásticos.

En Los crímenes de Grindelwald conocemos además a su hermano Thesseus Scamander (interpretado por Callum Turner), un auror del Ministerio de Magia británico. El parecido físico entre ambos no es casual: Turner fue elegido por su parecido con Redmayne, pero no, no son hermanos en realidad.

Aunque no le habíamos visto en la saga de de Harry Potter en carne y hueso, lo cierto es que Newt Scammander ya había aparecido en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En el vídeo siguiente puedes ver su nombre en el mapa de Hogwarts que le muestran los gemelos Fred y George a Harry Potter. Hay que fijarse muy bien, eso sí.

5. ¿Habrá más entregas?

Con estas nociones básicas ya puedes sentarte ante la gran pantalla y disfrutar de la magia y conocer aún más secretos del entrañable Dumbledore. Por cierto, que este tercer episodio de la saga no es la última, pues J. K. Rowling ya anunció al comienzo de la misma que Animales Fantásticos tendría cinco entregas. El universo Hogwarts parece inagotable para su creadora.