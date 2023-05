Hace unas semanas se hicieron virales unas publicaciones que animaban a meter dos papeletas, es decir dos intenciones de voto, en un mismo sobre para que contaran de forma doble en el escrutinio, según informó el verificador Newtral. La información que contenían dichos bulos explicaba que, en el caso de estar indeciso por no saber a qué partido votar, se podía introducir papeletas de varios partidos en las urnas del próximo 28 de mayo.

Estas publicaciones, que dieron tantas vueltas en redes sociales como WhatsApp o Telegram, hace unas semanas, son un pozo de falsedades. "¿Indeciso entre PP o Vox? ¡Vota a ambos! El próximo 28M coloca las dos papeletas en el sobre. Juntos podremos frenar a la izquierda radical", decía alguno de los textos.

No obstante, esto no sólo es completamente falso, sino que además, es contraproducente si lo que se quiere es participar en las próximas elecciones. Si alguien hiciera caso a este consejo durante la jornada del 28 de mayo, acabaría por tener anulado su voto después de que la mesa electoral lo invalidara con la ley electoral en la mano.

Y es que, según la LOREG, en el supuesto de que "un mismo sobre contenga más de una papeleta de distinta candidatura, el voto del usuario queda nulo". Esto significa que el voto no sería válido, por lo que no contaría para el posterior escrutinio ni tampoco serviría para apoyar a ningún partido, por ello no convendría hacer esto si quieres que tu voto cuente.

Esta no es la única práctica que convierte el acto de votar en voto nulo: además de este, la mesa electoral puede considerar voto nulo el hecho de introducir modificaciones a las papeletas, añadir nombres nombres o tachar a los candidatos así como cualquier alteración intencionada del voto.

No obstante, sí existe la posibilidad de introducir dos papeletas en el mismo sobre y que el voto no quede anulado. En el caso de introducir dos papeletas iguales, de la misma candidatura: en este caso la mesa lo contaría como un único voto válido. "Es nulo el voto en sobre o papeleta diferente del modelo oficial así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido", según explica el artículo 96 de la Ley del Régimen Electoral General.

¿Cuándo se considera el voto nulo?

No es tan difícil que la mesa electoral desestime tu voto en el caso de observar alguna irregularidad. Aunque no sea intencionado, una mala praxis puede llevar tu voto a este final. Estas son las situaciones en las que tu voto podría resultar nulo:

Cuando se introduce un sobre o una papeleta de diferente modelo a la oficial.

Cuando no se emite la papeleta en su sobre .

se emite . Cuando una papeleta contenga más de una candidatura distinta.

Cuando se observa cualquier modificación , añadido o tachado de los nombres de los candidatos.

, añadido o tachado de los nombres de los candidatos. Cuando se ve cualquier alteración del orden de colocación de los candidatos.

de colocación de los candidatos. Cuando se añade cualquier leyenda o expresión de carácter intencionado en la papeleta.

de carácter intencionado en la papeleta. Cuando se produce cualquier alteración en los sobres.

¿Diferencia con el voto en blanco?

El artículo 96 de esta ley también contempla un apartado para hablar de los votos en blanco. Y es que, a diferencia de un voto nulo, este sigue siendo válido para el escrutinio aunque no apoya ni repercuta directamente a un partido. Así lo expresa la norma: "Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos".