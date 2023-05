Cada vez que se acercan unas elecciones surgen las mismas dudas y una de las más comunes es la que afecta a todo aquel que no tiene claro a quién votar: dado que en España el voto es un derecho y no una obligación, existe la posibilidad de no acudir a las urnas, lo que implica 'sumar' en el dato de abstención. Pero entre los indecisos también existe la opción de acercarse al colegio electoral pero no ofrecer el apoyo a ningún partido en concreto.

Para estos casos, existe la opción de votar en blanco: a diferencia de abstenerse o votar nulo, votar en blanco implica que aumente el número de votos válidos emitidos, aunque no se sume ese voto a ninguna lista concreta. Eso sí, votar en blanco tiene repercusiones electorales, es decir, sí afecta al resultado de unas elecciones. Pero empecemos por el principio explicando qué se considera voto en blanco, según el Ministerio del Interior:

Los sobres que no contengan papeletas

Los sobres que contengan una papeleta de una candidatura legalmente retirada

Los sobres con papeletas en las que no se haya escrito el nombre de la candidatura, candidato o candidata, en el caso de electores temporalmente en el extranjero

Los sobres con papeletas en las que no se haya marcado ningún candidato, en el caso de municipales de localidades de menos de 250 habitantes o en régimen de concejo abierto

Si voto en blanco, ¿a quién favorece?

Los votos en blanco son considerados votos emitidos válidos, a diferencia de los votos nulos, por lo que suman en el dato de participación y también en el reparto de escaños. Es aquí donde se puede decir que el voto en blanco favorece a algunas candidaturas y perjudica a otras. Esto se debe al sistema electoral que se usa en España, la Ley d'Hondt, un cálculo proporcional para repartir los votos y 'calcular' los escaños que cada candidatura obtiene en función de las papeletas.

Así pues, los considerados votos en blanco benefician a los partidos grandes, mientras que perjudican a los pequeños. ¿Por qué? Porque según esta ley, para poder entrar en el reparto de escaños hay que alcanzar un porcentaje de votos, que en el caso de las municipales es del 5%, mientras que en el caso de las generales es del 3%. Si un partido no alcanza el 5% de los votos válidos en unas elecciones municipales, no obtendrá representación; al votar en blanco, aumenta el número de votos válidos, por lo que también aumenta el porcentaje necesario para obtener representación en la corporación local.

¿Cómo se vota en blanco en España?

Para este domingo 28 de mayo, cuando se celebran elecciones municipales y algunas autonómicas, las opciones de votar en blanco son diferentes a las que habría en unas elecciones generales. En este caso, para votar en blanco lo que habría que hacer sería:

Dejar el sobre vacío, sin introducir ninguna papeleta

Introducir en el sobre de votación una papeleta de una candidatura que haya sido retirada

Meter en el sobre una papeleta sin marcar ningún candidato en el caso de que la papeleta 'obligue' a marcarla.

¿Qué pasa si no votas en España?

Nada... y algo. A nivel individual, los votantes en España no están obligados a participar en las elecciones, por lo que a nivel punitivo no ocurre absolutamente nada. A nivel de resultados es cuando puede que ocurran cosas: